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全民權證／永信建 兩檔亮眼

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
永信建相關權證
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永信建（5508）今年可供銷售入帳案源豐沛，加上高雄房市回溫，下半年有總戶數101戶的仁武區大昌建案，以及總戶數110戶的鳳山區鳳東建案完工加入銷售行列，總銷金額各為19億元、20億元，有望為營運再添柴火，全年營收拚新高。

永信建建案採先建後售運作模式，首季營收30.75億元，年增3.03倍，推升稅後純益至10.66億元，年增3.12倍，每股純益（EPS）為4.9元，主要來自高雄楠梓區的原旭、晴遠、鳳山區的豐華大鎮等建案銷售貢獻。目前共10個建案於高雄各行政區銷售中，合計總銷金額約120億元。

權證發行商表示，投資人如看好永信建後市，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

建案 權證 永信

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