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全民權證／信驊 押價內外5％

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
信驊相關權證
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信驊（5274）第1季營收優於預期，法人預估第2季營收可望季增約一成，AI伺服器陸續出貨，以及輝達（NVIDIA）GB200架構升級，有助BMC含量提升，後市展望正向。

法人分析，信驊客戶重啟拉貨，目前主要需求來自通用伺服器，且miniBMC預計今年第2季、年底，陸續新增新客戶，帶動相關產品出貨量由去年120萬顆，增至今年約200萬顆水準。AI伺服器平均採用BMC數量提升至三顆，法人表示，GB200每個36GPU機櫃 更需27顆BMC，而水冷式散熱系統則再需一顆BMC，信驊預計switch tray BMC最快5月開始出貨，添增營運動能。

權證發行商建議，可挑價內外5%以內、距到期日120天以上的相關權證介入，但應善設停利停損價位。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

伺服器 信驊 權證

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