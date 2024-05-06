華碩、冠德 選長天期

美股反彈，帶動台股昨（6）日收復20,500點，盤面題材股各自表態，華碩（2357）、冠德（2520）等走勢相對強勢，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

華碩、冠德相關權證

華碩第1季營收1,217億元，大致符合原先預期，法人解析，雖然個人電腦進入淡季，相關產品營收約季減一成，但主板、繪圖卡等零組件受惠中國大陸農曆年小旺季，加上人工智慧（AI）伺服器量產，帶動相關營收呈現季增，推估毛利率有望季增。

法人表示，華碩已開始出貨H100、L40S等AI伺服器，去年伺服器營收成長50%，營收占比約4.4%，今年將再成長50%至293億元，營收比重提高至6%，去年、今年AI伺服器占整體伺服器產品比重分別為 35%、60%。

華碩與微軟、英特爾合作，推出AI PC產品，法人分析，AI PC必要條件是具備足夠AI神經網路及記憶體，下半年新產品將滿足，未來殺手級AI軟體推出，滲透率逐步提升，添增想像空間。

冠德完工交屋的「冠德安沐居」第1季持續銷售認列，第2季也有百億大案、三重太子汽車舊廠開發案「冠德心天匯」完工交屋，全年營收將重返200億元，近期投信買盤積極，股價走高。

權證發行商指出，投資人可買進價外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。