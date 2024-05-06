全民權證／勤美 挑逾六個月

勤美（1532）今年建設住宅事業大船入港，包括台中百億大案「勤美之森」、台北「璞真榮華」等案陸續交屋，法人估全年可認列金額將逼近70億元，續創新高。此外，集團投資逾45億元打造的「台中勤美洲際酒店」，已訂第3季開幕營運。

受惠台中豪宅新成屋「勤美之森」陸續交屋入帳，推升勤美第1季合併營收達48.61億元、年增68.9%，創歷年同期新高；其中，建設事業第1季貢獻約22億元。第2季營收可望持續放大。「勤美之森」銷售率已達78%，目前封盤中；總銷約27億元的都更案「璞真合和」，今年下半年有機會認列部分金額。看好相關題材的投資人，可以挑選價內外程度在5%以內、且距到期日180天以上的權證進行操作。（元大證券提供）

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