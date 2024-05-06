穩懋、聯詠 四檔聚光

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股相對抗震，將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考穩懋（3105）、聯詠（3034）等股表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

穩懋今年首季稅後純益4.07億元，季增5.7%，為七季來最佳，每股純益（EPS）0.96元。展望本季，營收將季增11~13%，以手機應用及WiFi表現最強勁，毛利率估計約25%，較首季22.4%增長。今年首季穩懋贖回剩餘海外可轉換公司債，業外收益加分。

此外，穩懋各產品線中WiFi動能最強，包括新的WiFi 6E和WiFi7，今年以來客戶需求都大幅上升。其次是智慧型手機，隨下半年新機事前備貨需求，第2季出貨也會較第1季成長。

聯詠近日公布首季財報，每股純益（EPS）為8.04元，毛利率表現超越原預測區間高標。

聯詠主要產品線包括大尺寸、中小尺寸應用驅動IC，以及系統單晶片等。另外，值得注意的是，聯詠的特殊應用IC（ASIC）業務，在驅動IC與系統單晶片都有提供相關服務，預期今年相關營收將小幅增長。

對於今年AI手機與AI PC等新應用推展，聯詠先前提到，將有機會可刺激出新一波換機潮，相關裝置顯示規格有望提升，對該公司有利。同時，手機OLED驅動IC看起來今年會有不錯的成長機會，TV系統單晶片方面則會有新產品與新客戶。

權證發行商建議，看好穩懋、聯詠後市股價表現的投資人，可以選擇價內外15%以內、有效天期超過90天的權證入手。