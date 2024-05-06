台指期 短線偏多操作

台股昨（6）日呈現開高震盪格局，電子權值台積電（2330）、鴻海領軍上攻，帶動指數盤中一度大漲超過300點，終場成交量能逾4,100億元，指數上漲192點、收在20,523點。期貨商認為，目前籌碼及技術面都偏多，台股走勢可偏多看待。

價差方面，昨日台指期正價差擴至78.69點，而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,344口至7,578口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少699口至18,758口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少4,121口至6,950口。

昨日外資現貨買超、期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨部位減碼多單，期貨淨空單也減碼，屬偏保守格局；月選擇權籌碼較偏中性偏樂觀，賣權OI大於買權OI差距維持在1.5萬餘口，周選擇權籌碼轉為偏樂觀，賣權OI增量較買權OI增量樂觀。

元富期貨認為，台指期昨日呈現開高走低格局，受美股大漲所激勵，指數跳空開高逾300點，並且在金融股向上攻高的帶動下，盤中再度創下波段新高，終場大漲220點以黑K棒作收。目前指數站穩在所有均線之上，且下方均線持續向上墊高，因此在跌破月線支撐前，短線建議偏多操作為宜。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,000點，賣權未平倉最大量集中在20,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.27升至1.35，VIX指數下跌0.15至17.71，整體選擇權籌碼面偏多。

整體來看，大盤守住20,500點大關，上漲家數超過700家，量能仍在4,000億元以上，重要權值股表現相對穩定，台指也站上各期重要均線，預期短線將維持震盪走勢。

群益期貨表示，昨日外資買超現貨、且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局目前是偏樂觀，周選擇權亦偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀格局；因為籌碼面中性偏樂觀，加上型態有支撐未跌破，台股整體走勢偏樂觀看待。