5月電子期、金融期齊漲
台北股市今天上漲192.99點，收20523.31點。5月電子期收1061.95點，上漲9.55點，正價差2.79點；5月金融期收1916.80點，上漲42.60點，正價差5.43點。
5月電子期以1061.95點作收，上漲9.55點，成交985口。6月電子期以1065.80點作收，上漲13.30點，成交6口。
電子現貨以1059.16點作收，上漲9.94點；5月電子期貨與現貨相較，正價差2.79點。
5月金融期以1916.80點作收，上漲42.60點，成交1099口。6月金融期以1912點作收，上漲35點，成交5口。
金融現貨以1911.37點作收，上漲41.05點；5月金融期貨與現貨相較，正價差5.43點。實際收盤價以期交所公告為準。
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