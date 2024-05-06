創意、宜特 四檔聚光

台股多空交戰激烈，現階段盤面上具備業績題材支撐的「營運優質股」，短線走勢相對抗震，將有機會躍居多頭焦點，投資人可參考創意（3443）、宜特等，利用權證參與行情。

美國企業財報持續密集公布，加上聯準會（Fed）公布利率決策結果等多重因素干擾，全球資本市場近期多空交戰，台股盤勢同步震盪，操作宜回歸基本面布局。永豐金證券建議，目前優質股仍是布局首選，投資人可透過認購權證的槓桿操作，進一步掌握漲升的行情。

創意、宜特相關權證 圖／經濟日報提供

創意公布首季歸屬母公司業主淨利為6.62億元，每股純益4.94元。展望後市，法人認為，在委託設計（NRE）與量產業務雙雙帶動下，本季營收可望走升，加上加密貨幣應用相關動能挹注，第3季業績有機會持續上揚。

創意先前評估，2024全年業績年增幅為個位數百分比，再創新高，其中，NRE與量產業務也都是個位數百分比增加。

創意將於5月16日舉行股東常會，董事長曾繁城在致股東報告書中指出，隨著ChatGPT與輝達（NVIDIA）引發的AI浪潮，系統及品牌大廠更積極投入資源，自行開發ASIC晶片，以供應其特定AI應用需求。曾繁城提到，客戶對ASIC晶片的效能、功耗及面積要求更加謹慎，力求量產後能盡速達一定的經濟效益。

永豐金證券建議，若投資人看好此兩檔，可設定價外程度20%以內的中長天期權證，連結創意相關權證包括創意永豐3A購05（079879）、創意中信3A購02（087615）等；宜特相關權證有宜特永豐38購01（714890）、宜特元大39購03（715165）等。