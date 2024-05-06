全民權證／立積 選逾兩個月
射頻IC廠立積（4968）表示，中國大陸電信商需求相當強勁，看好下半年不論大陸及全球市場都可望重回成長動能，對下半年營運樂觀看待。
立積看好下半年各式終端應用都開始回溫，加上WiFi 7需求不斷增加，有利營運表現。其中在WiFi 7部分，目前手握多個客戶開發案，包括智慧手機、路由器等終端領域。過去WiFi 6／6E及更舊規格，手機搭載FEM的需求僅約三成，進入WiFi 7世代的手機，頻寬變更複雜，將需要射頻前端模組（FEM），這是立積的機會。
投資人可挑選價內外程度在20%以內、且距到期日兩個月以上之權證進行操作，如立積兆豐3C購01（071225）、立積永豐3C購01（088344）。（兆豐證券提供）
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