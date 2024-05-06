期貨商論壇／黃金期 後市看多

上周金價先漲後回，受美元疲軟的影響，焦點轉向美國聯準會議和非農就業數據。美國推動以色列和哈馬斯達成停火協議，並向加沙提供更多急需援助，降低市場避險需求，但市場先前已消化部分賣壓，金價表現持平，並未有進一步下跌的情況。

從價格走勢來看，黃金期貨自2月底以來走揚，近日隨著中東地緣政治出現緩解情勢，部分投資人已先行獲利出場，金價從高點2,400美元回落跌破月線、在2,300美元左右震盪，但指標KD走空後，已於低檔出現收斂現象，顯示回檔已有初步滿足。近期價格如能夠有效止穩於2,300美元整理，指標收斂後重新站上月線，將有助於黃金價格持續走多。

由需求面分析，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，截至2日為止，黃金持有量為829.6公噸，較前周略為減少，數據從2月底以來持平在這個水平，而金價於4月19日創下新高2,399.8美元後回檔，持有量並未隨著短線波動調整部位，代表基金買盤支撐力道仍在。

從CFTC統計至4月23日資料觀察，非商業交易人持有的黃金期貨淨多單部位為20.2萬口，較上周增加968口。持倉部位從2月以來一路增多，3月之後維持在20萬口左右的高水位，顯示非商業交易人做多布局態度相當積極且持倉在市，目前籌碼面仍由多方主導，對金價後市有利。（華南期貨提供）