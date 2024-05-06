期貨商論壇／黃金期 後市看多

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金。 美聯社
黃金。 美聯社

上周金價先漲後回，受美元疲軟的影響，焦點轉向美國聯準會議和非農就業數據。美國推動以色列和哈馬斯達成停火協議，並向加沙提供更多急需援助，降低市場避險需求，但市場先前已消化部分賣壓，金價表現持平，並未有進一步下跌的情況。

從價格走勢來看，黃金期貨自2月底以來走揚，近日隨著中東地緣政治出現緩解情勢，部分投資人已先行獲利出場，金價從高點2,400美元回落跌破月線、在2,300美元左右震盪，但指標KD走空後，已於低檔出現收斂現象，顯示回檔已有初步滿足。近期價格如能夠有效止穩於2,300美元整理，指標收斂後重新站上月線，將有助於黃金價格持續走多。

由需求面分析，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，截至2日為止，黃金持有量為829.6公噸，較前周略為減少，數據從2月底以來持平在這個水平，而金價於4月19日創下新高2,399.8美元後回檔，持有量並未隨著短線波動調整部位，代表基金買盤支撐力道仍在。

從CFTC統計至4月23日資料觀察，非商業交易人持有的黃金期貨淨多單部位為20.2萬口，較上周增加968口。持倉部位從2月以來一路增多，3月之後維持在20萬口左右的高水位，顯示非商業交易人做多布局態度相當積極且持倉在市，目前籌碼面仍由多方主導，對金價後市有利。（華南期貨提供）

期貨交易 美國聯準會 金價

延伸閱讀

終於要拆了！彰化最大廢墟黃金帝國 花蓮強震後攤商急撤

兩大原油期貨重挫3% WTI跌破80美元 金價勁揚逾1%

Q1全球黃金需求寫8年來最高同期紀錄 狂掃貨的買主是他們

金價高漲…他搭火車到豐原找銀樓下手 把玩28萬金項鍊時逃跑

相關新聞

長榮航、裕隆 認購靚

台股近期反彈重登月線，盤面類股良性輪動，非電子股躍居盤面焦點，長榮航（2618）、裕隆等傳產指標股表現相對強勢，後市仍有...

創意、宜特 四檔聚光

台股多空交戰激烈，現階段盤面上具備業績題材支撐的「營運優質股」，短線走勢相對抗震，將有機會躍居多頭焦點，投資人可參考創意...

全民權證／立積 選逾兩個月

射頻IC廠立積（4968）表示，中國大陸電信商需求相當強勁，看好下半年不論大陸及全球市場都可望重回成長動能，對下半年營運...

全民權證／高力 挑價內外15%

高力（8996）熱泵庫存調整近尾聲，加上切入美系液冷散熱供應鏈有成，未來相關產品出貨量具想像空間，近日股價強勢整理。高力...

期貨商論壇／航運期 靈活避險

台股4月29日回到月線之上後，整體盤勢仍狹幅震盪，而相關AI類股也在上周熄火，營建相關概念自4月3日花蓮大地震後成為近期...

全民權證／台達電 兩檔搶鏡

台達電（2308）獲得多家內外資法人看好，包括美銀、花旗、摩根大通、麥格理、高盛等外資紛紛給予「優於大盤」與「買進」評等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。