台指期 震盪後再攻高

台股上周五（3日）早盤權值電子三王領軍反攻，加上傳產與金融股走揚，指數一度大漲近300點，不過在傳產走弱，加上AI、矽智財等電子翻黑，指數漲勢收斂，終場指數上漲107點、收在20,330點，累計全周上漲209點。價差方面，上周五台指期正價差縮至51.68點。

現貨部分，三大法人買超174億元，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加976口至8,922口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1,916口至19,457口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,939口至11,071口。

上周五外資現貨買超、期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位目前以賣賣權為主要布局，期貨淨空單減碼，屬偏中性悲觀格局；月選擇權籌碼較偏中性悲觀，賣權OI大於買權OI差距維持在1萬餘口，周選擇權籌碼持續悲觀，賣權OI增量較買權OI增量增加。

群益期貨認為，外資買超現貨且期貨淨空單加碼，自營商選擇權中性悲觀格局，月選擇權布局目前為悲觀，周選擇權悲觀，整體籌碼面呈中性悲觀格局。因為籌碼面中性悲觀，加上型態仍是負面，台股整體走勢以中性看待。

元富期貨表示，就技術面觀察，台指期上周五呈現開高走低格局，受美國科技股大漲所激勵，指數跳空開高逾200點，且一度創下波段新高，但午盤過後獲利了結賣壓陸續出籠，使漲幅大幅收斂，終場上漲90點、以黑K棒作收。近期指數在400點區間來回整理，震盪過後有望再向上攻高。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,000點，賣權未平倉最大量集中在19,000點，全月份未平倉量put／call ratio值由1.29降至1.27，期交所VIX指數下跌0.08至17.86，整體選擇權籌碼面中性。

整體來看，雖上周五台股最終收盤仍在月線與5日線上，但卻以開高走低的形式作收，顯示在美股尚未明確轉強前，台股的上檔反壓仍重，加上聯準會主席鮑爾也表示若勞動力市場表持強勁、將推遲降息，因此，近期各項通膨數據將更備受市場重視。