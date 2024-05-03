全民權證／亞德客 押價內外20%

亞德客-KY（1590）展望線性滑軌營收將逐季成長，全年貢獻上看人民幣8億元，年增81%，法人給予「增加持股」投資評等，目標價1,340元，潛在漲幅約15%，相關權證可伺機布局。法人分析，中國製造業採購經理人指數 （PMI） 回升以及日本工具機訂單好轉，呼應自動化產業進入上升周期，並預期亞德客-KY市占率擴張，營運將持續優於同業；產業上升周期獲利將加速成長。

亞德客預期來自工具機與消費性電子客戶的訂單逐漸改善，再加上氣動元件市占率擴張，公司看好今年第3季營收有機會持平或高於傳統第2季旺季的表現，將進一步推升獲利率。

看好亞德客後市的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數60天以上的權證入手。

（凱基證券提供）