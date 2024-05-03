全民權證／日月光 兩檔潛力靚

經濟日報／ 記者周克威整理
日月光投控相關權證 圖／經濟日報提供
日月光投控相關權證 圖／經濟日報提供

日月光投控（3711）第1季財測達標，獲利符合預期，其中，ATM產能利用率略低於60%，整體營收季減17.3%、年增1.5%，毛利率15.7%，優於預期，稅後純益56.8億元，每股純益（EPS）1.32元。

公司認為第2季多數需求將觸底反彈，其中手機成長性較佳，但車用、工用需求仍疲弱，ATM部門第1季將是全年谷底，下半年動能較明顯，產能利用率有望提升至70%以上，年成長約6%~10%，毛利率也將回復至結構區間25%~30%。

市場預估日月光投控第2季整體營收季增3.9%、年增1.2%，稅後獲利64.8億元，EPS約1.5元，季增14.1%、年減16.2%。權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外合理、可操作天期為中長天期商品介入。（群益金鼎證券提供）

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