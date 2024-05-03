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漢翔、世紀鋼 押偏價外

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
漢翔、世紀鋼相關權證
漢翔、世紀鋼相關權證

隨著520將近，政策概念股受到投資人關注，漢翔（2634）、世紀鋼（9958）因基本面展望佳獲買盤青睞，權證發行商表示，可挑偏價外的中長天期認購權證短線操作。

漢翔今年第1季營收106億元，季增9.7%，因新台幣貶值而有業外匯兌利益。根據IATA統計今年2月全球航空交通量已超越疫情前5.7%水準，2023年新簽訂民用機體與發動機訂單逾480億元，陸續挹注營收；漢翔民用業務的營收占比中，龐巴迪占四成、空巴占25%、波音占15%，今年民用業務仍是所有業務中成長最佳。

空軍為汰換老舊AT-3教練機與F-5戰機，編列新式高級教練機預算，總經費686.4億元共66架，2017至2026年執行，漢翔規劃2026年前交付66架，今明兩年為高教機交機高峰。

世紀鋼風電題材持續發燒，台電二期由富崴能源統包工程的風電案場，台北港世紀風電31座Jacket 3月底預估可完成九座，未來每月產能達四至五座，目標2024年第3季全數完工。此外，森崴積極爭取離岸風電3-2期開發案，總建置容量達600MW，如順利得標，會由世紀集團供應其國產套管式水下基礎、水下基樁，可望成為世紀鋼集團重要營運動能。

漢翔 離岸風電

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