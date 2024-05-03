雙鴻、緯創 四檔馬力強

台股昨（2）日電子權值受美半導體重挫影響多數開低，壓抑類股表現也拖累指數回檔逾百點，跌破月線支撐，不過，逆勢收漲的有雙鴻（3324）、緯創（3231）等AI伺服器概念股。發行券商建議，看好AI伺服器族群後市的投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

美國四大CSP業者近期法說會均表示，因伺服器、AI伺服器及資料中心建設持續增加，2024至2025年資本支出將持續提高。根據各業者在第1季財報，Microsoft資本支出季增13%，主因雲端基礎設施的投資，AI貢獻也逐漸轉佳；Google資本支出季增9%，主要用於基礎設施的投資，最大應用為伺服器，其次為資料中心；Amazon資本支出季增2%，今年資本支出將明顯增加以投資生成式AI的基礎建設；Meta資本支出季減15%，並宣布調升今年資本支出8~16%。

雙鴻、緯創相關權證

CSP業者均看好AI將成為未來趨勢，且帶動相關業務營收成長，將持續提高資本支出用於AI研發及發展，帶動台廠供應鏈表現。

法人認為，雙鴻水冷產品包含CDU、CDM、ColdPlate，明年客戶將開始大量採用，預估2024、2025年水冷營收占比9%、16%。 晶片散熱新品未來將運用在PC/NB 及伺服器CPU上，待通過認證後，預計下半年可出貨。雙鴻將受惠水冷散熱未來趨勢，帶動散熱產業成長。

緯創部分，展望2024年，法人認為，營運成長仍以AI為主要成長動能，PC產業預期低個位數成長，且每季微幅成長，2024 年PC與Non PC營收比重75：25，其中，2024年AI將有三位數成長，PC與Non PC獲利比重約25：75，且下半年AI營收將優於上半年。

權證發行商指出，看好雙鴻、緯創後續表現的投資人可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。