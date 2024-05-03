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全民權證／信邦 瞄準逾150天

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
信邦相關權證
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信邦（3023）今年第1季營收80.4億元，季增9.1%，年減5.1%，營業利益9億元，季增22%，年減20%；第1季業外利益3.29億元；稅後淨利9.1億元，季增52%，年增2%；每股純益（EPS）3.8元。

主要客戶近期展望與信邦2024年營運動能相符，例如Enphase指出第1季庫存持續下降且將為今年營運底部，下半年出貨將優於上半年，明年上半年將推出新品IQ9微逆變器（採用GaN技術，相同外型尺寸下可實現更高轉換效率），信邦目前為其主要供應商。

看好信邦後市的投資人，可以選擇價內外10%以內、有效天期150天期以上的相關認購權證介入。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

信邦

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