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全民權證／致伸 選價內外10%
致伸（4915）今年第1季自結每股純益（EPS）1.3元，毛利率15.9%，年增1個百分點，創同期新高，業外匯兌利益及利息收入也較高，營運穩健。
致伸第2季消費性聲學及車用相對疲弱，AIOT強勁。公司展望毛利率及營利率將呈年增季增，因產品組合優化，預估毛利率有望達16.5%。AIOT／車用、AI PC帶動下半年至明年成長，毛利率轉佳。今年車用／AIOT為主要成長動能，有望年增雙位數，警用相機需求強，第4季多個公共安全監控新案將開始貢獻營收，2025年放量。
權證發行商建議，看好致伸後市的投資人，可挑價內外10%以內、有效天期150天以上的商品入手。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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