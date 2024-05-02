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期貨商論壇／原油期 後市保守

經濟日報／ 記者王皓正整理
原油示意圖。 路透通訊社
原油示意圖。 路透通訊社

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，美國的第1季GDP初值成長1.6%，遜於經濟學家預期，經濟軟著陸的希望減弱。加拿大跨山輸油管道擴建項目將於本周開始部分運作，亞伯達省每日將運送超過50萬桶石油至該國的太平洋海岸。在需求疲弱以及供給增加，加上中東地緣政治不確定因素減緩之下，宜保守看待輕原油價格的表現。

美國3月製造業PMI由前值51.9跌至49.9，創四個月來新低，落入緊縮區間經濟顯露疲態。聯準會如市場預期維持利率不變，主席鮑爾排除下次會議降息，但表示將於6月開始放慢縮表的速度，市場預期首次降息延至9月或12月才會發生。美國拜登總統與以色列總理進行通話，以哈面臨的停火的壓力越來越大，市場對該地區潛在供應中斷的擔憂緩解使得6月輕原油期貨價格創3月中旬以來低點，1日下跌3.6%，以每桶79美元做收。（國泰期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

國泰 期貨交易 美國

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