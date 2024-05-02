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期貨商論壇／世界期 多頭轉強

經濟日報／ 記者王皓正整理
世界先進新竹總部。 圖/世界先進提供
世界先進新竹總部。 圖/世界先進提供

世界先進（5347）基本面、技術面均有利後市。世界期貨自3月20日以長黑K棒作收後，進行約長達一個月高檔整理，然而於5月2日以帶量長紅K有效突破箱型區間上緣，多方再次轉強，均線多方推升則有利於技術面上的發展。

另外，在基本面方面，考量世界營運落底回溫，產能利用率與營收規模皆提升至近七季高點，毛利率也同步回溫，將有利於世界期貨後市股價表現。

世界先進專注於8吋晶圓代工，為成熟特殊製程晶圓代工廠，目前擁有五座8吋晶圓廠，現正評估12吋晶圓廠建置中。

展望第2季，隨庫存調整告一段落，半導體市場迎來春燕，以及受惠大尺寸驅動IC、電源管理IC需求復甦下，產能利用率將明顯回升，第2季產能營收可望較首季出色亮眼。

（國票期貨提供）

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