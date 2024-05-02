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期交所13檔商品保證金調整
期交所昨（2）日公告，調整13項期貨商品保證金金額，並自今（3）日一般交易時段結束後起實施。
當中，包括臺股期貨契約 (TX)、小型臺指期貨契約(MTX)、客製化小型臺指期貨契約 (MXFFX)、電子期貨契約 (TE) 、小型電子期貨契約 (ZEF)、富櫃200期貨契約 (G2F)、臺灣永續期貨契約 (E4F)、元大台灣50ETF期貨契約 (NYF)、臺指選擇權契約 (TXO)、電子選擇權契約 (TEO)，以及元大台灣50ETF選擇權契約 (NYO)之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金 (A值)、風險保證金最低值 (B值)、混合部位風險保證金 (C值)所有月份保證金金額。
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