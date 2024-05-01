全民權證／台達電 兩檔亮眼

台達電（2308）3月營收月增16%、年減7.6%，營收表現符合市場預期，第1季進入傳統淡季，且受春節假期影響，營收季減8.7%、年減1.6%，但市場預期第2季營運動有望回升。

電動車相關事業將持續增長，預估相關營收年增20~30%；AI伺服器電源成長動能強勁，預估出貨將呈現倍數增長，且下半年將有AI伺服器電源、散熱大單挹注；自動化、基礎建設在經歷去年低迷市況後，今年需求將相對較佳。預估台達電今年全年營收4,347億元，年增8.3%，毛利率略為增長。

看好台達電後市投資人，建議利用價內外20%以內、可操作天期120天期以上的商品介入。

（台新證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。