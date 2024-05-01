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全民權證／欣興 選逾60天期

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
欣興相關權證
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欣興（3037）為國內對AI伺服器著墨較深的載板廠，法人看好未來將持續受惠人工智慧成長動能。欣興內部也預期第2季表現持平或略優於首季，看法較先前樂觀，載板利用率將提升至65~75%，高於首季的60~70%，載板需求持續復甦。

欣興首季營收264億元，季增3％、年減1％，淡季營運略優於去年第4季，顯見載板需求緩步復甦，然而受到廠房調整影響，毛利率降至16.2%，不過，由於匯率因素及中國廠房搬遷補助款等業外收入挹注17.7億元，欣興首季EPS為1.6元，優於市場預期的1.2元。

投資人如看好欣興後市，可挑選價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的權證來參與行情。（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

權證 欣興

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