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雙鴻、奇鋐 挑中長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
雙鴻、奇鋐相關權證
雙鴻、奇鋐相關權證

谷歌、微軟等CSP大廠陸續宣布財報，一同增加今年資本支出，且將以AI為主，市場看好雙鴻（3324）、奇鋐（3017）等散熱供應鏈的營運將受惠，權證券商認為，可利用中長天期等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

雙鴻第1季營收季減5.8%，其中，Server占比25%、季增12%，VGA占比24%、NB 35%，在Server應用方面，受惠於傳統Server產品拉貨開始增溫，加上水冷產品出貨持續強勁，市場推估水冷產品已占整體營收達3%；考量較高毛利率的Server產品比重提升，毛利率可望持穩，預估單季每股純益（EPS）3元。

展望第2季營運，營收成長動能除了來自於NB新機種量產外，傳統Server拉貨持續增溫，加上水冷產品現有客戶拉貨持續成長和新案轉量產，整體水冷產品占營收將達5%水準。

雙鴻今年營運成長動能主要來自於水冷CDU和水冷板產品、傳統伺服器，隨未來AI趨勢，營收和毛利率都可望較去年顯著成長，市場預估今年營收148.7億元，年成長17%，EPS達17.7元。

奇鋐第1季營收季減8%、年增29%，受惠於水冷產品出貨，帶動產品組合轉佳，預估毛利率為22.2%，季增0.4個百分點，EPS約4.1元。即將陸續問市的B100、B200伺服器，主要仍採用氣冷散熱方案，且明年新版高階50系列顯卡也將開始採用3DVC氣冷散熱，將帶動3DVC滲透率下，市場預估奇鋐今年EPS約18.5元，明年上看25~30元區間。

毛利率 營收

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