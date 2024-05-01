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期貨商論壇／半導體期 動能疲弱

經濟日報／ 記者王皓正整理
半導體示意圖。路透
半導體示意圖。路透

觀察首季財報季期間，市場普遍對企業獲利抱有較悲觀看法，不過隨財報及財測數據表現超乎預期，帶動第1季股市表現優異，市場分析師上修企業獲利預估，第2季財報及財測數字若無優異表現，股價易面臨短期賣壓波動，惟此情況容易出現企業獲利佳但礙於無更明確表現而反映股價回吐。

國際來看，4月市場修正波主因來自中東戰爭風險、通膨高於預期的潛在反轉風險、市場預期降息時間延期等因素，不過在Alphabet和微軟財報強勁，加上通膨數據不溫不火影響下，美股暫緩下跌風險。根據聯準會關注的通膨指標3月核心PCE通膨率年增維持在2.8%不變，市場原預期將降至2.6%。

儘管通膨數據超出市場預期，不過與前值相比未有進一步擴張，表明雖通膨彰顯黏滯性，不過在商品及服務未明顯擴張下，通膨無進一步向上反轉，加上美大型科技股財報表現優異推動反彈，顯見獲利仍是支撐股市動能主要因素。

總結來看，台股大盤呈現類股輪動，而台積電法說會影響近期半導體類股表現，壓抑半導體30期貨價走低跌破季線，因近期半導體類股疲乏，股價上漲動能疲弱，關鍵仍在美股獲利面能否帶動股市延續反彈，並留意半導體30期是否先挑戰季線做為短線觀察。（凱基期貨提供）

(期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。)

半導體 財報 通膨

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