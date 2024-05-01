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台指期 延續高檔整理

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

股期雙市本周二（30日）尾盤殺低，指數齊步回檔修正。分析師表示，現階段期現貨正價差收斂，外資淨空單減少1,306口、降至1.3萬口。展望盤勢，現階段台指期技術面多空交戰，以震盪格局看待，操作宜以短線為主，行情延續高檔整理。

台股本周二終場下跌98點，以20,396點作收；期貨部分，台指期周二下跌137點至20,413點。價差方面，台指期正價差縮至16.4點，電子期正價差縮至1.49點，金融期正價差縮至4.91點。

籌碼面分析，本周二三大法人買超現貨32.66億元；台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,042口至4,813口，其中，外資淨空單減少1,306口至13,735口。

至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少2,319口至4,547口。

永豐期貨指出，整體來看，台股若想表態仍需等待美國聯準會（Fed）利率決議結果出爐，及本周五的非農就業人數及其餘重磅財報公布才有機會，預料整體行情恐將呈現震盪整理。

群益期貨表示，現階段外資買超現貨、且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局目前是中性偏樂觀，周選擇權則偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀格局。因為籌碼面中性偏樂觀，加上型態仍是正向，台股整體走勢偏樂觀看待。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，作多的部位是減碼的，期貨的空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼較偏中性偏樂觀，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距維持在1萬餘口，周選擇權籌碼持續偏樂觀但縮減力道，買權OI增量較賣權OI增量增加。

另外，觀察選擇權未平倉量的部分，目前買權未平倉最大量集中在21,000點，賣權未平倉最大量集中在20,000點。

全月未平倉量put/call ratio值由1.5降至1.41。VIX指數下降0.19至18.25。整體的選擇權籌碼面呈現中性。

選擇權

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