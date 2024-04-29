期貨商論壇／永續期 靈活操作

上周在多項重大總經消息、美股財報的發布下，台股波動放大。而本周仍有Amazon、Apple財報與5月美國利率決議、非農就業報告等重磅訊息的發布，將使台股延續大幅震盪格局。若投資人想藉此機會參與短線波動行情，可透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。

臺灣永續期貨主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現佳的上市櫃公司組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。

美國3月核心PCE年增2.8%、PCE年增2.7%，皆高於市場預期。數據提供通膨難降的跡象，理應不利股市，但美指未顯著拉回，市場的信心仍在。後續觀察5月美國利率決議會後，聯準會主席鮑爾或其他票委談話內容能否樂觀預期，則有利台、美股市續漲。

重要財報部分，Meta第1季財報略優於預期，但下季營收展望略低預期、上調年度支出展望。Tesla財報表現低於預期，但維持加速推出廉價車型的展望，打破取消研發廉價車的傳聞，帶動股價大漲。Alphabet財報優於預期，且Google Cloud營收年增率呈谷底回升態勢，加上宣布發放季配息與700億美元的股票回購計畫，帶動買盤湧入，股價再創史高。

（統一期貨提供）