期貨商論壇／永續期 靈活操作
上周在多項重大總經消息、美股財報的發布下，台股波動放大。而本周仍有Amazon、Apple財報與5月美國利率決議、非農就業報告等重磅訊息的發布，將使台股延續大幅震盪格局。若投資人想藉此機會參與短線波動行情，可透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。
臺灣永續期貨主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現佳的上市櫃公司組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。
美國3月核心PCE年增2.8%、PCE年增2.7%，皆高於市場預期。數據提供通膨難降的跡象，理應不利股市，但美指未顯著拉回，市場的信心仍在。後續觀察5月美國利率決議會後，聯準會主席鮑爾或其他票委談話內容能否樂觀預期，則有利台、美股市續漲。
重要財報部分，Meta第1季財報略優於預期，但下季營收展望略低預期、上調年度支出展望。Tesla財報表現低於預期，但維持加速推出廉價車型的展望，打破取消研發廉價車的傳聞，帶動股價大漲。Alphabet財報優於預期，且Google Cloud營收年增率呈谷底回升態勢，加上宣布發放季配息與700億美元的股票回購計畫，帶動買盤湧入，股價再創史高。
（統一期貨提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言