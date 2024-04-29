期貨商論壇／台積期 長線偏多

經濟日報／ 記者王皓正整理
台積電。路透
台積電。路透

富邦期貨分析師曹富凱表示，全球晶圓代工龍頭台積電（2330）營運動能持續強勁，長線偏多看待。再觀察基本面，隨著雲端運算、人工智慧被企業大量導入，對於高效能運算的強勁需求仍處於爆發性成長階段。

全球數位轉型正在加快進行，隨著雲端運算、人工智慧被企業大量導入，對於高效能運算的強勁需求仍處於爆發性成長階段，衍生出台灣半導體產業的訂單大增。在可預見的未來，台灣半導體產業依然非常有競爭力，產業能見度非常高。

台積電3月營收1952.11億元，較去年同期增加34.3%；今年首季營收5,926.44億元，較去年同期增加16.5%，優於預期，高速運算相關需求保持穩定，長線依舊看好。

曹富凱表示，對於人工智慧的需求前景，市場依然樂觀看待，消息面觀察，AI業績狂衝。法人看好，受惠全球雲端科技大廠加碼AI投資順勢帶動客戶瘋狂下單，台積電今年AI營收將首度突破百億美元（逾新台幣3,250億元），創新高，成為全球AI熱潮的大贏家之一。

台積電期貨夜盤交易上路進一步加強市場的熱情，引發更多的投資者參與交易。在長期基本面展望穩定下，若近期因短期利空使得台積電期壓低來回測季線關卡時，應是長線投資人伺機布局的好機會。

（富邦期貨提供）

台積電 期貨交易 雲端運算

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