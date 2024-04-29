全民權證／可成 押寶逾120天

可成（2474）董事會通過去年下半年股利分派，擬發現金股利5元，加上去年上半年現金股利5元，總計去年度配息10元。

可成今年除了可維持穩定獲利基礎之外，在轉型布局方面則持續朝醫療、半導體相關領域發展。可成旗下投資公司包括可耀、益德、益盛、可仁，從去年底財報資料來看，可成持股超過一成的上市櫃醫材公司包括聯合骨科、邦特、鐿鈦，五鼎則持股近10% ，智伸科則持近7%。

在半導體設備相關零件與材料公司則有投資日揚、翔名、瑞耘、世禾、意德士。聚焦醫療、半導體領域主要看好其高獲利、高成長前景。

看好相關題材的投資人，可選擇價內外10%以內、且距到期日120天以上的權證進行操作。（元大證券提供）