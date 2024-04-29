全民權證／創意 買價內外15%

創意（3443）第1季營收56.9億元，季減9.9%，年減 12.8%；第1季每股盈餘4.94元。第2季委託設計（NRE）營收預估將季增雙位數百分比，且晶圓產品（Turnkey）營收預估將季增個位數百分比。

美系N5 AI ASIC專案已於第1季開始貢獻營收，第1季占量產營收約2%；合約負債本季總計為70.6億元，較去年第4季底的62.5億元增加，主要部分來自虛擬貨幣相關專案。展望第2季，預期創意營運將淡季不淡，主要營收來源，包括NRE營收預估將季增雙位數百分比，且Turnkey營收預估將季增個位數百分比，委託設計營收季增幅度將比晶圓產品強勁。

權證發行商建議，看好創意後市的投資人，可布局價內外15%以內、有效天期180天以上的商品。（凱基證券提供）