全民權證／聯發科 兩檔有戲

聯發科（2454）積極搶攻雲端及邊緣運算商機，投顧法人認為，雖短期進入營運淡季，但在Smart Edge Platform及PowerC等產品線需求逐步復甦下，今年第2季衰退幅度並不悲觀，維持買進投資評等。

投顧法人看好聯發科於雲端及邊緣AI應用布局，邊緣AI方面，將持續切入車用、計算裝置及機器人等領域並提供具強大生成式AI功能的AISoC解決方案；雲端方面，提供企業端ASIC、112G與224GSerDes高速傳輸介面IP及Power IC等產品，預期邊緣及雲端AI業務2025年下半年陸續量產，將是中長期主要成長動能。

權證發行商表示，投資人如看好聯發科後市，可挑價內外5%以內、150天期以上的權證，透過靈活操作來參與個股行情。（群益金鼎證券提供）