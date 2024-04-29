長榮航、雄獅 挑中長期

中國大陸宣布開放福建居民赴馬祖旅遊，並呼籲全面恢復兩岸客運直航。兩岸觀光議題重啟，為長榮航（2618）、雄獅（2731）等航空、旅行社族群開啟想像空間。權證發行商表示，投資人如看好兩岸直航商機受惠股，可透過中長天期權證商品布局。

國民黨立法院黨團立委近日訪中，在觀光旅遊、農特產品及航點促成多項正向交流措施，長榮航表示，會持續關注政策動態，依市場需求與客源變化適時調整航班。雄獅也表示，樂觀看待兩岸觀光政策有望出現轉機，對旅行社業者、消費者都是好消息。

本國投顧法人表示，隨兩岸關係和緩，推薦長榮航、雄獅等「買進」評等，因將受惠陸客來台人次增加，例如雄獅可望接獲地陪業務。

航空股上周已提前反映兩岸旅遊恢復露出曙光，長榮航上周股價沿5日線往上攻，昨（29）日再度開高，最高上看37.8元，後出現獲利了結賣壓，終場下跌0.4元，收在36.25元，外資一改上周五大買7.35萬張，轉為賣超5.82萬張，但投信持續買超1,926張，已經連11天買超。

有別於航空股昨天股價出現休息，雄獅等旅行社股偎昨天持續走高。雄獅除兩岸觀光重啟議題外，首季財報也受到市場法人期待，加上第2季起企業獎勵旅遊、郵輪業績陸續挹注，有利維繫業績維持高檔，第3季進入暑假將有另一波親子旅遊帶動業績創高，同時郵輪業績也將來到入帳高峰，昨天股價在平盤上下震盪，終場收小紅，上漲0.5元，收在154.5元，投信、自營商等內資捧場續買，外資法人則是反手賣超。