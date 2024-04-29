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中鋼、中鴻 押偏價外

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
中鋼、中鴻相關權證 圖／經濟日報提供
中鋼、中鴻相關權證 圖／經濟日報提供

國際鋼鐵供給端受控制，法人預期2024年第2季鋼價築底，下半年利差可擴張；中鋼（2002）及中鴻（2014）股價相對基期較低，權證發行商表示，可挑偏價外認購權證短線操作。

鋼鐵需求方面，標普全球（S&P Global）公布美國3月PMI指數51.9，維持擴張區間；大陸兩會定調今年經濟成長率目標5%，擴大推動振興房市、投入基建、刺激消費與放寬外資投資製造業等利多政策。

美國消費為經濟先行指標，拉動鋼價回升；大陸製造業為經濟同期指標，鋼價低檔形成，第2季全球鋼市有望築底走升。大陸部分不法貿易商涉嫌買單出口等違法逃稅行為，除大陸當局嚴令查緝，越南、泰國、印尼等國也陸續對大陸提出熱軋等鋼品反傾銷控訴。

中鋼今年第1季營收937.5億元，季增6.1%、年增2.6%，合計出貨量季增6%至288萬噸、出貨價格上漲約2%；3月自結營業利益 4.3億元，月增 97%；第1季營業利益7.7億元；首季稅前盈餘14.7億元，每股盈餘0.09元，去年同期為虧損。中鋼相關權證有中鋼群益3B購01、中鋼凱基3A購02。

中鴻開出的今年5月內銷盤價中，包括熱軋、冷軋和鍍鋅三大品項均持平，為第二個月開平盤；至於6月交貨的外銷盤價，則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。中鴻相關權證有中鴻群益3B購01 、中鴻兆豐3A購01。

中鋼 中鴻

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