瑞昱、祥碩 認購來電

台股多空交戰激烈，證券專家表示，投資人操作上應避開波動風險，首選「獲利穩定、產業能見度高」族群，可參考瑞昱（2379）、祥碩（5269）等，利用權證參與行情。

法人表示，台股受經濟數據、聯準會利率決策動向、美超級財報、地緣風險等訊息干擾，儘管市場上試圖淡化影響，轉而關注近期上市櫃業績、法說等基本面題材，但國際市場稍有風吹草動，就對盤勢造成影響。

瑞昱、祥碩相關權證 圖／經濟日報提供

永豐金證券建議，投資人若是看好營運成長性佳的業績題材股，股價有機會具備彈升空間，可透過認購權證的槓桿操作，進一步掌握反彈的行情。 瑞昱今年首季在庫存回沖利益帶動下，單季稅後純益達31.3億元，較去年同期大增74.5%，來到近六個季度高點。展望後市，瑞昱表示，雖本季訂單能見度相對有限，但看好車用乙太網今年業績將持續顯著成長。瑞昱今年第1季稅後純益季增9.7%，每股純益6.1元。

市場關注庫存水位，瑞昱副總黃依瑋說明，庫存周轉天數已經回到正常的水準，截至第1季為止，庫存周轉天數從去年第4季底104天降至80天，第1季有庫存回沖效益，預計未來幾季仍可望有庫存回沖帶來的利益。

祥碩方面，公司透露，旗下USB 4主控端及裝置端晶片已取得英特爾與超微（AMD）等PC平台大廠認證通過，下半年放量出貨，尤其USB 4主控端晶片有很高機會獲得大客戶高中低階等新平台全數導入，挹注今年營運可望優於去年。

祥碩去年受半導體市場庫存調整衝擊，全年稅後純益22.28億元，年減14.8%，每股純益32.19元。隨著高速運算相關晶片出貨動能爆發，法人看好祥碩今年獲利可望激增六成，挑戰賺逾五個股本。

展望今年，祥碩持樂觀看法，預期營運表現可望優於去年，主因USB 4主控端及裝置端等產品及應用在PCIe Gen 4／5的Packet Switch出貨動能都有望看增。

永豐金證券建議，若投資人看好此兩檔，可設定價外程度20%以內、中長天期權證，如連結瑞昱的相關權證包括瑞昱永豐39購01、瑞昱國泰3A購01等；祥碩相關權證有祥碩永豐39購01、祥碩國泰38購01等。