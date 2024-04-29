全民權證／保瑞 瞄準價外15%

保瑞（6472）旗下安成藥2022年9月取得美國Dexilant學名藥藥證，去年1月底以自產Dexilant學名藥銷售，毛利率自32%提升至約90%，去年第3季毛利率仍有80%的水準。

2023年第2季起，Dexilant銷售持續優於併購安成藥時的預期，據併購合約，到2024年底前，安成藥獲利高於預期數字就須分潤50%，去年第2季至第4季都有分潤支出；今年第1季Dexilant營收下滑，第2季起分潤支出降至1億元。2025年起不再分潤，可貢獻每股純益3至4元。

保瑞去年CDMO業務營收約50億至51億元，預估今年CDMO營收增至55億元。投資人可挑選價外15%以內相關權證，如保瑞台新3A購01、 保瑞元大3A購09。（台新證券提供）