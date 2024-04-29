台指期 震盪整理格局

台指上周五（26日）呈開高震盪格局，權王台積電回神上攻，也激勵半導體族群走高，不只電子股強勁，傳產股的航運族群也表現亮眼，推升指數重返2萬點關卡，終場加權指數上漲263點、收在20,120點，累計全周大漲593點。

價差方面，上周五台指期正價差擴至57.49點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,519口至5,571口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少3,272口至13,888口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少4,682口至2,538口。

上周五外資現貨買超205億元，期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨部位，加碼作多的部位，期貨的空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼較偏保守，賣權OI大於買權OI差距縮減為五千餘口，周選擇權籌碼轉變為偏樂觀，賣權OI增量是買權OI增量的三倍多。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在20,300點，賣權未平倉最大量集中在19,900點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.2升至1.35，期交所VIX指數小跌0.82 點至17.56點，整體選擇權籌碼面轉為中性。整體來看，台股上周五以跳空開高強勢挑戰月線後，目前仍需靜待各項通膨數據、本周聯準會利率決議、以及其餘美股七雄財報。

群益期貨表示，外資買超現貨、且期貨淨空單減碼，自營商選擇權中性格局，月選擇權布局目前是偏保守，周選擇權則是偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀格局；籌碼面屬中性偏樂觀，整體將呈現區間整理但較正向。

元富期貨認為，台指期上周五呈現開高震盪格局，早盤跳空開高後，一路向上挑戰月線，可惜遭遇月線反壓，指數漲幅收斂，瞬間跳水近200點，午盤過後盤勢回穩，終場大漲298點，以十字紅K棒作收。目前指數維持月線和季線之間震盪整理走勢，下方持續向上走升的季線，可視為強勁支撐。