期貨商論壇／航運期 題材加持

以色列空襲伊朗、敘利亞、伊拉克三國，反擊伊朗的大規模空襲，此次反擊並無造成傷亡，伊朗反倒表示，「以色列在目前階段已得到必要的回應，以色列的攻擊是微不足道的，在軍事上毫無價值」。雖中東地緣政治表面降溫，但伊以仍互相叫囂；本周除美國超級財報周外，美國也將公布PCE價格指數，要注意數據是否超出預期而影響降息結果。

從大盤觀察，由於4月19日台股盤中發生以色列發生飛彈空襲中東三國，使當天再度以長黑摜破2萬大關，整體多頭型態被破壞，若近期不能突破月線，未來台股恐要注意季線位置。而航運指數與大盤相異，由於紅海危機已造成相關成本上升，中東衝突升溫對運價持續上漲，除貨櫃航運外，軍工股漢翔也受到相關地緣政治升溫有正面影響。此外，國台辦也宣布將採取積極包含旅遊的兩岸交流，激勵旅遊及航空運輸業，故從航運指數來觀察，目前比大盤強勢，且在豐富的題材下有望挑戰年初高點。

若交易人欲參與航運行情，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金17,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。

（永豐期貨提供）

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