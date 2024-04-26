期貨商論壇／原油期 保守看待

美國4月製造業PMI跌至49.9，遠低於市場預期的52，為今年來首度落入緊縮區間；中國3月全社會用電量年增7.4%，較1~2月年增11%趨緩。由於以色列採取「克制且低強度」的報復手段，且中東主要產油國沒被捲入衝突，降低投資人擔憂，抵銷美國原油庫存五周來首見減少、及美國啟動對委內瑞拉暫緩實施六個月石油制裁對於油價的支撐，使6月輕原油期貨24日下跌0.7%，以每桶82.81美元作收。

基本面數據，美國能源部鑽井生產力報告預期該國七大頁岩層5月原油日產量將較前月增加1.6萬桶。EIA數據顯示4月19日當周美國原油庫存較前週減少640萬桶，為五周來首次下滑。美國過去四周汽油日均供應量為870萬桶，連三周下降，並創3月8日當周來新低。

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，中國第1季工業產能利用率73.6%、年減0.7%，3月社會消費品零售總額年增3.1%，工業生產成長4.5%均低於預期。國際能源署（IEA）月報下調今年全球原油需求增長預測，自每日130萬桶降至每日120萬桶，主要因為經合組織（OECD）國家需求疲弱的影響。雖然中東地緣政治不確定因素支撐輕原油價格，在市場擔憂聯準會降息時間延後且幅度較小，不利需求前景的改善之下，宜保守看待輕原油價格表現。

（國泰期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。