台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（25）日開低走低，指數齊步失守19,900點關卡，雙雙再度失守2萬大關。分析師表示，現階段期現貨正價差收斂，外資淨空單增加3,827口、攀升至1.7萬口。展望盤勢，由於技術面仍屬弱勢，台指期以震盪格局看待，操作宜以短線為主。

台股昨天受美股漲跌互見影響，在台積電ADR收跌下，指數以大跌128點跳空開出，漲多的AI類股成殺盤重心，終場大盤重挫274點、收19,857點。期貨部分，台指期昨天同步大跌285點、至19,885點。價差方面，台指期正價差縮至27.58點，電子期正價差擴至2.08點，金融期正價差縮至1.01點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超242.7億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,541口至9,090口，其中，外資淨空單增加3,827口至17,160口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加2,916口至7,220口。

永豐期貨指出，整體而言，台股以實體黑K再次摜破2萬大關，未來若跌破前日紅K棒，短線上較為弱勢，若未跌破則以震盪視之，而目前仍需靜待其餘美股七雄財報及周五美國PCE價格指數。

群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局目前是偏保守，周選擇權也是保守，整體籌碼面保守格局。所以籌碼面保守，類股結構上維持區間，整體方向區間整理。

選擇權市場，自營商選擇權淨部位，作多的部位是減碼的，期貨的空單減碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼較偏保守，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距縮減為2,000餘口，周選擇權籌碼轉變為保守。