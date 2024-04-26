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晶碩、視陽 挑逾二個月

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
晶碩、視陽相關權證
晶碩、視陽相關權證

美國科技股財報公布後行情不佳，加上新台幣難甩頹勢，電子權值股領跌，2萬關卡得而復失，指數介於季線和月線箱型整理，盤面上，相關概念股如晶碩（6491）、視陽（6782）。發行券商建議，看好隱形眼鏡族群的投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

美系外資調升晶碩至「中立」目標價大升至500元，另維持視陽「買進」評等建議，目標價調升至280元。預期因產品組合轉佳、稼動率提升關係，看好第1季毛利率優於市場預期。

國內法人指出，預期晶碩2024年全球隱形眼鏡的滲透率持續提升，尤其亞洲地區因為中國及東南亞人民漸漸富有了，對高單價的產品負擔能力提升，而且彩色片配戴更有型，此外，有新客戶的加入、新品推出及獲得更多市占率的帶動下，營運具備成長動能。

尤其晶碩在水膠隱形眼鏡仍有相當大的成長空間，且持續擴充產能因應未來數年成長，加上設備自動化效益將持續顯現，帶動毛利率大幅優於競爭對手。

國內法人認為，視陽2024年日本、大陸市場成長動能強勁，因為大型品牌積極推出矽水膠彩拋產品，擁有矽水膠彩拋量產能力之供應商稀缺，因此視陽矽水膠彩拋供不應求。權證發行商指出，看好晶碩、視陽的投資人可買進價外10%以內、距到期日60天以上的相關權證，但宜先設停利停損價位。

晶碩 權證

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