雙鴻、高力 四檔馬力強

散熱族群受惠AI帶來商機，成為多頭買盤標的，雖然股價震盪卻也成為逢低布局機會，雙鴻（3324）、高力（8996）近期股價有撐 ，可透過認購權證靈活操作參與行情。

輝達（Nvidia）GPU熱功耗持續提升，對於散熱技術要求也逐步提高。將推出的B100／B200 熱功耗達700w／1,200w，水冷散熱預計於B200大幅採用。受惠導入水冷客戶持續增加，且水冷產品毛利率優於公司平均，將帶動產品組合轉佳。雙鴻去年水冷營收比重1.5%，今年部分AI伺服器導入水冷散熱，雙鴻水冷產品出貨量將提升。

雙鴻、高力相關權證

除水冷散熱產品，雙鴻也開發出車用及晶片散熱相關新業務。車用散熱主要用於ADAS自動駕駛系統，未來油電車電子化趨勢熱源持續放大，將一改過去ADAS氣冷散熱的設計，預期水冷散熱的導入率將提高，客戶以美系、歐系、日系車廠為主；晶片散熱新品主要用於美系CPU，產品包含PC／NB及伺服器，預計該產品通過認證後，下半年將開始出貨。

高力3月營收2.65億元，月增27.59%、年減32.7%；第1季營收7.97億元、年減17.7%。因終端消費者與供暖業者需求不足，首季熱泵營收降溫，不過第2季起出貨量應可趨穩。

液冷產品將是高力2024年營運成長主力，同時板式熱交換器在燃料電池應用的帶動下，出貨也可成長，整體而言，2024年營收可望優於2023年。法人正面看待高力液冷散熱將於2025年開始顯著貢獻，且年增191%，成為營運獲利的重要動能。

看好雙鴻、高力後市表現的投資人，可挑選價內外5%以內，距到期日120天以上的權證介入。