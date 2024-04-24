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期貨商論壇／南亞科期 拚上攻

經濟日報／ 記者周克威整理
南亞科。圖／聯合報系資料照片
南亞科。圖／聯合報系資料照片

南亞科（2408）為全球第四大DRAM廠，市占率3%，業務以利基型DRAM為主，第1季營收95億元，季增9.2%、年增47.9%，首季業績回升，主因DRAM平均售價季增高個位數百分比，銷售量季增低個位數百分比。

展望未來，三大消費品中，AI伺服器使企業在IT擴大投資，激勵伺服器市場需求重回成長軌道；NB、PC重回健康庫存水平，AI PC題材有利出貨量與DRAM搭載量提升。

隨產品出貨量逐漸成長，帶動DRAM需求回升，再加上當前記憶體產業受惠AI伺服器帶動先進製程、及高容量的需求，目前國際三大記憶體廠也逐漸將產能往高階製程HBM移轉，整體DRAM產業維持向上趨勢。

技術面看，南亞科期貨自4月16日以長黑K棒作收，摜破維持近三周箱型整理區間下緣，連兩日黑K將盤勢轉為下行趨勢，目前盤勢根據於22日以十字線作收呈現V行反轉，盤勢出現止跌訊號，隨後連兩日帶量紅K作收，盤勢主控權再度回到多方手中，並上行挑戰10日均線尋求支撐力道。（國票期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

DRAM 南亞科 期貨交易

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