全民權證／緯穎 挑價內外10%
緯穎（6669）今年人工智慧（AI）伺服器營收占比可望逐季攀升，不但自ASIC、GPU晶片市場獲得商機，客戶結構優化，並掌握液冷散熱關鍵技術，外資近日逢低布局。
法人表示，緯穎持續開發潛力客戶，不限於超大型資料中心，提供研發資源和量產能力，有助於提升附加價值，以利客戶結構優化。
緯穎掌握伺服器從氣冷轉向液冷散熱的產業趨勢，並自主研發液冷散熱系統，法人認為，公司專注於伺服器產業，目前液冷散熱解決方案只待客戶通過，即可進入量產階段。
權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距離到期日120天以上認購權證，參與短多行情。（中國信託證券提供）
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