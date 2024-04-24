全民權證／奇鋐 押寶逾90天

奇鋐（3017）受惠高效能運算蓬勃發展，企業競相投入AI伺服器軍備競賽，引爆水冷散熱需求，昨（24）日攻上634元漲停板。

投顧法人認為，展望2024年，AI伺服器GPU隨缺料緩解將逐季放量成長；下半年量產的B200/GB200和ASIC熱功耗達1,000W以上，有利高單價高毛利的液冷散熱元件於下半年進入小量產階段，2025年水冷產品將進一步放量成長。在晶片熱功耗設計（TDP）持續上升、資料中心降低PUE趨勢下，看好奇鋐為台系伺服器散熱領域領導廠。

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