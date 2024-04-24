快訊

花蓮外海凌晨2起顯著有感地震 氣象署：與403地震無關

雷雨胞殺進台南 吳德榮：周五六全台天氣最差 慎防致災可能

全民權證／奇鋐 押寶逾90天

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
奇鋐相關權證
奇鋐相關權證

奇鋐（3017）受惠高效能運算蓬勃發展，企業競相投入AI伺服器軍備競賽，引爆水冷散熱需求，昨（24）日攻上634元漲停板。

投顧法人認為，展望2024年，AI伺服器GPU隨缺料緩解將逐季放量成長；下半年量產的B200/GB200和ASIC熱功耗達1,000W以上，有利高單價高毛利的液冷散熱元件於下半年進入小量產階段，2025年水冷產品將進一步放量成長。在晶片熱功耗設計（TDP）持續上升、資料中心降低PUE趨勢下，看好奇鋐為台系伺服器散熱領域領導廠。

權證發行商表示，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

伺服器 權證

延伸閱讀

台股反彈急又快 44檔攻漲停、高價股重回15千金

台股大漲532點 台積電、鴻海、聯發科市值合增9,792億

英特爾推 AI 加速器 台積電、世芯、欣興等將受惠

伺服器水冷技術夯 台鏈沾光

相關新聞

期交所採購國際碳權

臺灣期貨交易所致力於環境保護，繼去年購買再生能源後，再於今（25）日購得臺灣碳權交易所架上的1,350公噸二氧化碳當量的...

台指期 反轉悲觀情緒

台股昨（24）日開高走高，權值電子三王火力全開、漲幅皆逾3%，盤面AI 概念股成為資金簇擁的對象，非電族群也有表現，終場...

期貨商論壇／生技期 上檔有壓

台灣2025年將邁入超高齡社會，隨人口結構老化，加上少子化趨勢，醫療和照護人力成為最大障礙。高齡化社會凸顯生技產業發展的...

期貨商論壇／南亞科期 拚上攻

南亞科（2408）為全球第四大DRAM廠，市占率3%，業務以利基型DRAM為主，第1季營收95億元，季增9.2%、年增4...

辛耘、家登 四檔搶鏡

權王台積電昨（24）日股價強力反彈，帶動半導體設備廠族群跟漲，辛耘（3583）、家登（3680）等個股受惠。權證發行商表...

東元、亞力 選中長天期

台股在中東緊張情勢升級，行情上沖下洗之際，市場資金轉向非電族群，其中，受惠台電強韌電網等需求，帶動營運的東元（1504）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。