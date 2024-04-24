全民權證／奇鋐 押寶逾90天
奇鋐（3017）受惠高效能運算蓬勃發展，企業競相投入AI伺服器軍備競賽，引爆水冷散熱需求，昨（24）日攻上634元漲停板。
投顧法人認為，展望2024年，AI伺服器GPU隨缺料緩解將逐季放量成長；下半年量產的B200/GB200和ASIC熱功耗達1,000W以上，有利高單價高毛利的液冷散熱元件於下半年進入小量產階段，2025年水冷產品將進一步放量成長。在晶片熱功耗設計（TDP）持續上升、資料中心降低PUE趨勢下，看好奇鋐為台系伺服器散熱領域領導廠。
權證發行商表示，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（兆豐證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言