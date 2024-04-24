東元、亞力 選中長天期

台股在中東緊張情勢升級，行情上沖下洗之際，市場資金轉向非電族群，其中，受惠台電強韌電網等需求，帶動營運的東元（1504）、亞力（1514）等族群，權證券商建議，可利用中長天期、價內外合理等條件的認權證，參與相關個股走勢。

台電公告總計將投資5,645億元，以十年時間分階段完成的「電網韌性建設計畫」，包括配電、輸電、乃至綠電儲能、併網與新增變壓站等工程，將為重電廠商帶來長期穩定商機；另外，美國基礎建設計畫將汰換老舊線路及電網，帶動台廠變壓器、配電盤、開關、儲能電池等設備接獲轉單，有利重電產業長期發展。

東元方面，市場法人正向看待今年營運，其中，機電系統事業年成長10%，智慧能源事業年成長8%，主要認列營收方式改變，毛利率則將回到12.5%；智慧生活事業年成長5%成長，主因部分市場家用跟商用需求，有望受惠電價上漲及缺電因素，節能家電銷售可期。

同時，由於基礎建設及EV高效馬達需求仍持續成長，且受惠台灣及中國市場低基期、有望重回成長，機電系統事業成長可期；強韌電網及淨零碳排需求能見度高，工程類在手訂單維持250億元；家電系統預估今年營收615.5億元、年成長3.6%，毛利率25.9%，每股純益（EPS）3.3元、年成長20.2%。

亞力接獲台電訂單，且訂單金額已經15億元以上，近期也與日本信號公司長期合作，共同拿下鐵路智慧化號誌系統53億元訂單，其中亞力約占10億元。