辛耘、家登 四檔搶鏡

權王台積電（2330）昨（24）日股價強力反彈，帶動半導體設備廠族群跟漲，辛耘（3583）、家登（3680）等個股受惠。權證發行商表示，台積電持續擴廠，資本支出處於高檔，有利設備股，投資人可透過中長天期權證商品布局。

辛耘、家登相關權證

投顧法人表示，台積電18日法說會宣布今年資本支出落在280億美元至320億美元，維持1月中旬法說會預期不變，並未下修；放眼整體半導體市場，半導體前段製程包含晶圓製程、圓廠設施、光罩設備等2023年銷售額906億美元、優於國際半導體協會（SEMI）預期、因中國市場設備支出優於預期，而測試、組裝與封測等後段製程設備銷售額2023年衰退，估2024、2025年將進一步回升；整體來說，2025年半導體產業將受惠產能擴張和先技進技術提升，製程設備需求上揚，半導體設備銷售額將達新高1,240億美元。

台積電先前釋出今年CoWoS先進封裝產能將比去年翻倍成長的訊息，濕製程設備的辛耘可望搭上台積電擴充先進封裝產能的商機。法人看好辛耘今年營運展望，在大客戶設備相關訂單加持下，該公司全年業績增幅上看雙位數百分比。

晶圓傳載方案解決廠家登積極開拓國際市場商機，將在日本福岡縣久留米建置日本生產基地備援，預計今年動工，明年開出產能。隨集團國際布局擴廠、晶圓傳載強勁成長、光罩盒持穩及航太新業務挹注，家登董事長邱銘乾預期，今年集團營運成長動能將再度上修。