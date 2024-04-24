美股續揚激勵台股早盤大漲逾300點 台積電上漲16元開770元

美國科技股續漲激勵台股24日開盤指數為19,770.46點，上漲171.18點。台積電（2330）開盤價為770元，上漲16元。

群益投顧表示，近日融資漸趨積極減碼，相對有利短線籌碼洗清，惟過去僅一個多禮拜指數一度重跌近8%，但融資餘額仍處高檔，對未來籌碼進一步鬆動埋下變數壓力，跌深反彈，挑戰短期均線反壓；科技股財報登場，格局可能反覆，惟評價面有承壓風險。520政策偏多思維下，低基期非電題材股為主軸，擇強守技術面應對。

操作題材可留意：

1.奧運概念相關─德國運動品牌 Adidas 首季利潤表現超預期，並同時調升2024年利潤，對台廠製鞋股寶成（9904）、百和（9938）、鈺齊-KY（9802）等形成挹注。友達（2409）表示，2024年看到市場復甦的契機，下半年奧運帶動的電視面板拉貨潮已在1月底提前啟動。

2.地震概念相關─近期花蓮乃至全台餘震不斷，持續喚起市場對都更、電梯等地震(災後重建)相關產業關注。台北市長日前宣布進入「大都更時代」，挹注都更概念股潤泰新（9945）等題材與營運。地震儀與振動產品需求挹注三聯（5493）自動化監測核心事業持續成長。

周二（23日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為38,503.69點，上漲263.71點、漲幅0.69%，S&P500指數上漲1.2%，那斯達克指數上漲1.59%，費半指數上漲2.21%。台積電ADR漲跌%，較台北交易溢價%。台積電ADR周二上漲2.8%，收在133.43美元，較台北交易溢價拉大為15.4%。

美國股市周二延續上個交易日漲勢，投資人焦點轉向科技七雄在內大型科技股的業績，微軟、Alphabet和Meta 等其他科技巨人本周也將公布財報。特斯拉盤後公布第1季調整後的每股純益為45美分，不如華爾街預期的52美分；營收降至213億美元，分析師對銷售額的預期為223億美元，特斯拉股價盤後交易大漲6%。美國10年期公債殖利率從周一的4.622%降至4.597%。

三大法人周二集中市場合計買超35.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超14.8億元，投信買超29.7億元，自營商（自行買賣）買超17.7億元，自營商（避險）賣超27.1億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局1.48億元偏多部位，自營商則布局0.33億元偏多部位。外資偏空部位減碼至3.83億元；自營商偏多部位則續增至5.56億元。兩主力仍呈對作態勢，但外資空單縮手自營商多方力道較大，偏多看待。

選擇權未平倉部分，4月W4週選賣權最大未平倉上升300點至19,300點，買權最大未平倉仍為19,800點，最大OI區間上移偏多。期貨方面，外資夜盤減碼1,668口空單，日盤則大幅減碼4,288口空單，未平倉淨空單降至-10,279口；十大特定法人大幅減碼5,585口空單至-4,704口。

周一夜盤續補空單，周二日盤大幅回補空單，惟空單留倉口數仍在萬口之上，留意外資將指數拉高後，逢高可能轉向大幅做空。十大特法大幅減碼空單，空單水位顯著降低，中性偏空看待。

台指大跌後，於季線之上維持低檔震盪格局，外資期貨逢低減碼偏空部位，惟淨空單水位仍高，技術面上在五日線之下，短空趨勢未變。周三下彎五日線將靠攏，若短均蓋頭反壓發酵，台指恐將再次回測季線大關；否則台指有望在月季線之間以盤代跌，靜待兩均線收斂表態多空。