期貨商論壇／長虹期 動能向上

403花蓮強震，震出台灣老舊危險建築的都更問題，台北市長蔣萬安喊出北市進入大都更時代，改善北市平均屋齡近40年，超過七成建物超過30年以上的現狀。

據內政部統計，全國屋齡超過50年的房子有110萬棟，其中前三名為台北市14.5萬戶、高雄市13.5萬戶、新北市12.5萬戶；屋齡30年以上的房子，占比則為50%，達460萬戶。

危老時程獎勵是一種早鳥優惠，鼓勵地主愈早提出申請、愈能取得更多容積獎勵，最早的時程獎勵為10%，原本在2020年5月結束，但後來為鼓勵危老重建，立法院修法有條件延長。當時修法後逐年以8%、6%、4%、2%、1%的獎勵額度，緩衝五年後再落日。目前時程獎勵已降到2%，5月12日起將會再砍半只剩1%。

內政部日前稱危老時程容積獎勵歸零後，會再研議其他獎勵，提高申請誘因，至於都更條例修法，預計三個月內收斂意見並提出草案。都更條例修法將提高申請誘因，有助建商營收表現。

長虹（5534）即將迎接入帳高峰，今年估有五筆個案完工，總案量180億元，全年營收有望重返百億元大關，甚至突破2018年120億元的史上最高紀錄。而明、後年公司合計還將有近300億元的案量完工，未來二年業績成長可期，投資人不妨可以留意長虹期（JWF）做相關操作。

（群益期貨提供）

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