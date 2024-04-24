股期雙市昨（23）日開高走高，指數齊步震盪收紅。分析師表示，現階段期現貨正價差收斂，外資淨空單減少3,895口、降至1.2萬口。展望盤勢，投資人繼續關注國際風險事件發展，短線資金行情反覆，台指後市仍宜謹慎看待。

受美股反彈激勵，台股昨天開高收高，終場上漲188點、收19,599點。期貨部分，台指期昨天反彈，終場上漲149點至19,677點。價差方面，台指期正價差縮至77.72點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超35.2億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,226口至6,865口，其中，外資多淨空單減少3,895口至12,505口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則減少5,585口至4,704口。

永豐期貨指出，台股收了十字紅K，技術型態仍較為弱勢，而近日也將開始公布美股七雄財報，雖中東戰事暫緩，但仍需注意地緣政治動向及美股財報數據。

群益期貨表示，現階段外資買超現貨、且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局目前是偏保守，但周選擇權就較偏悲觀，整體籌碼面中性偏悲觀格局。因籌碼面中性偏悲觀且結構上仍為不佳，整體方向區間偏弱整理。期貨分析師指出，投資人應繼續關注國際風險事件發展，並消化聯準會（Fed）延後降息預期，短線資金行情反覆，台指後市宜謹慎看待。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，作多的部位是加碼的，期貨的空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼較偏中性，賣權未平倉（OI）小於買權OI之差距為700餘口，周選擇權籌碼依舊較偏悲觀，不過買權OI增量小於買權OI增量。