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日月光、勤誠 四檔夯

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
半導體封測廠日月光投控。 （聯合報系資料庫）
半導體封測廠日月光投控。 （聯合報系資料庫）

中東局勢趨緩，市場目光重新聚焦美股七雄財報，雲端服務供應商（CSP）中長期發展正面，盤面上，相關概念股如日月光投控（3711）、勤誠（8210）受關注。權證發行券商建議，看好AI後市的投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

進入美國最新一季財報公布密集期，根據Factset數據顯示，2024年標普500指數各類股中以科技、通訊服務等類股的企業獲利成長動能最佳，均可望成長超過15%，仍是值得持續關注的領域，而整體標普500指數企業獲利則預計將在2024年四個季度分別成長0.9%、9.4%、8.6%、17.7%，全年成長10.3%。

AI已成為雲端業者強化競爭力最重要的投資，預估2024年AI相關資本支出將占雲端資本支出40%，從2023年的25%大幅提升。展望2024年，隨著LLM training與企業AI應用需求的帶動下，AI伺服器的增長動能將維持強勁，明顯超越一般伺服器。此外，CSP庫存調整已告一段落，新需求也將帶動伺服器市場的復甦。

儘管今年訂單能見度低，不過先進封測需求加快將帶來營收復甦，隨著庫存調整在上半年結束，預估日月光投控下半年成長將加速，今年積極布局AI相關高階先進封裝。

展望勤誠第2季營運，成長動能主要來自AI Server 拉貨、General Server復甦及中系客戶陸續開案，預期營收季增20％至25%，其中AI Server 方面，HGX 系列由H100轉至H200；ASIC 專案方面，陸續針對訓練型AI Server陸續量產，General Server目前需求有看到逐漸回溫，而中系客戶第2季正式開案。

權證發行商指出，看好日月光投控、勤誠後續表現的投資人可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證。

AI 權證

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