台股多空交戰，盤勢震盪劇烈，「美股四大CSP概念股」表現相對強勢，躍居盤面亮點；權證專家昨（23）日表示，投資人可以挑選價平、且長天期權證介入，如雙鴻（3324）等，且買強不追弱，拉高獲利槓桿。

在「美股四大CSP概念股」財報題材發酵下，供應鏈相關概念股可望吸引買盤追捧，激勵股價表態，相關認購權證可留意布局時機。

雙鴻今年受惠於伺服器需求回溫，加上水冷散熱的產品量產出貨，後續營運持續增溫，並預期最快下半年伺服器水冷散熱的營收將與氣冷解決方案比重相當。

水冷散熱方面，雙鴻目標成為完整解決方案的提供者，自去年第2季開始量產水冷板，並於下半年逐步放量出貨CDU裝置，分歧管則在今年第1季出貨，目前自製率已達70%，可望在CSP對AI伺服器需求增加的趨勢下第2季開始逐季提升。

法人預估，雙鴻伺服器將帶動2024年營收及獲利成長，而液冷散熱營收攀升也將推升毛利率。

在權證挑選上，法人表示，投資人須確定選擇標的多空方向，再選擇適當的價位介入，並留意掛單量充足與否、挑隱波穩定且價差合理者，進而在股市波動的時機點，賺取相對穩定收益。

權證發行商建議，看好雙鴻後市股價表現的投資人，可布局價內外15%以內、有效天期120天以上的權證，透過靈活操作參與行情。